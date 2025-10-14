Стало известно, почему в Минске в час пик на полчаса остановили метро

Опубликовано: 14.10.2025 14:28 , Обновлено: 14.10.2025

Стали известны подробности инцидента, ставшего причиной получасовой остановки движения поездов на Московской линии столичного метро в утренний час пик 14 октября. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Минску.

В пресс-службе столичной подземки причиной остановки поездов назвали “инцидент с пассажиром”, а очевидцы ЧП, которые стали выкладывать фото и видео с места происшествия в соцсетях, сообщали о том, что на станции метро «Петровщина» женщина попала под поезд.

В столичном управлении Следственного комитета подтвердили этот факт, сообщив о гибели 44-летней женщины. По предварительной версии следствия, “упала на рельсы под движущийся состав” и “скончалась на месте от полученных травм”.

Впрочем, подробности происшествия ещё предстоит выяснить следователям - Московский районный отдел Следственного комитета уже проводит проверку.

“Cледственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз”, - процитировало заявление столичного управления СК агентства «Минск-Новости» и опубликовало фото очевидцев с платформы станции, где произошло ЧП.

Фото:

Ранее Telegraf.news рассказал, что станцию метро “Петровщина” Московской линии минского метрополитена утром 14 октября, в самый час пик пришлось закрыть почти на полчаса. Из-за инцидента с пассажиром временно остановили движение поездов по всей Московской линии.

В Минске в час-пик остановили метро. Что известно?