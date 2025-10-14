В Минске в час-пик остановили метро. Что известно?

🎥 Видео

Опубликовано: 14.10.2025 08:29 , Обновлено: 14.10.2025

Станцию метро "Петровщина" Московской линии минского метрополитена утром 14 октября, в самый час пик пришлось закрыть почти на полчаса. Причиной в пресс-службе назвали "инцидент с пассажиром".

Инцидент произошёл в 7:32, из-за чего временно остановили движение поездов по Московской линии. Характер “инцидента” в пресс-службе столичного метро не уточнили.

Несмотря на предпринятые “неотложные меры по восстановлению движения”, подать напряжение на контактный рельс и восстановить движение поездов смогли лишь спустя 17 минут. Диспетчерам пришлось проводить регулировку движения.

Саму станцию “Петровщина” открыли для пассажиров лишь спустя почти полчаса после инцидента. К 8:00 станция возобновила работу в штатном режиме.