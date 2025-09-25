Стало известно о смерти «грустного пчёла» из минского цирка

Опубликовано: 25.09.2025 14:44 , Обновлено: 25.09.2025

Ушёл из жизни Юрий Тарасенок, артист Белгосцирка с 40-летним стажем, ставший в прошлом году одним из главных интернет-мемов в белорусских соцсетях под именем "грустный пчёл". Информацию о смерти артиста подтвердили его коллеги из Белгосцирка.

В комментарии изданию Onlíner племянница артиста сообщила, что Юрий Тарасенок скончался ещё 11 сентября, однако родным об этом стало известно много позже. Мужчина проживал один и перестал выходить на связь 4 сентября.

“Милиция позвонила 23 сентября: его нашли с отеком мозга”, - рассказала племянница артиста, уточнив, что в январе этого года артист перенес инсульт и два микроинсульта.

Прощание с артистом прошло 25 сентября. После кремации его прах захоронят на кладбище “Лесное”: захоронение урны намечено на 12:10 23 октября.

“У стены на 31 секторе с Юрием смогут проститься все желающие. Артистом он был невероятным, его номера всегда были как волшебство”, - заявила племянница артиста.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Юрий Тарасенок стал широко известен в Сети как “грустный пчёл” после короткого ролика, снятого у Белгосцирка на проспекте Независимости в Минске. Видео завирусилось в TikTok и за сутки набрал почти 2 млн просмотров.

«Он хоть в курсе, что стал звездой?» — Ролик с «грустным шмелем» из Минского цирка за сутки набрал почти 2 млн просмотров