Спасший ребенка на дороге «герой» оказался специалистом по видеоэффектам

Опубликовано: 01.12.2022 20:25 , Обновлено: 01.12.2022

В байнете активно стало распространятся видео, на котором видно, как на пешеходном переходе мужчина быстро среагировал и спас ребенка от летящей на огромной скорости машины. ГАИ Беларуси нашла героя. Но оказалось, что он просто мастер спецэффектов.

Видео вызвало общественный резонанс. Многие пользователи назвали мужчину «героем» и хотели найти, чтобы поблагодарить.

Вот в каком видео оно разлетелось:

Вот сотрудники ГАИ и нашли его. Автор видео объяснил, что решил создать ролик в поучительных целях — чтобы напомнить водителям соблюдать правила дорожного движения. Для этого он использовал компьютерную графику.

Видео снял он, его сын и жена. А водителя, который чуть не сбил ребенка, оказывается, вообще не было.

Также мужчина рассказал, что предупредил в своем TikTok, что видео постановочное. Но кто-то скачал его и обрезал текст.

Оригинал можно посмотреть по ссылке.

Но даже там в комментариях зрители не поняли, что это спецэффект. Писали: «Молодец», «Ангел-хранитель», «Спас родителей от ужасного горя», «Он [водитель] даже тормозить не начал», «Не все герои носят плащи» и так далее.

Если вы тоже не верите, что ролик сделан на компьютере, посмотрите процесс создания:

Ранее Телеграф писал, что в Минске 30 ноября 59-летнего мужчину сбил трамвай. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В Минске трамвай сбил мужчину