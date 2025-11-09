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Спасатели второй раз за месяц выезжали на «Беларуськалий». Что произошло на этот раз?

Спасатели второй раз за месяц выезжали на «Беларуськалий». Что произошло на этот раз?
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Спасатели ликвидировали возгорание двух грузовых автомобилей на территории первого рудоуправления ОАО «Беларуськалий» в Солигорске 9 ноября 2025 года. Это уже второе происшествие на предприятии за последние дни, однако на этот раз обошлось без пострадавших.

По информации МЧС, подразделения ведомства “оперативно отреагировали” на сообщение о загорании на открытой площадке. Прибыв на место, спасатели обнаружили открытое горение двух грузовых автомобилей. В результате пожара машины, а также полуприцепы к ним, получили повреждения.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Предполагаемой причиной пожара в МЧС назвали неисправность предпускового жидкостного нагревателя одного из автомобилей.

Напомним, что 31 октября на территории 4-го рудоуправления «Беларуськалия» произошел взрыв пустой емкости из-под соляной кислоты. В результате того инцидента серьезно пострадали четыре работника, которые до сих пор находятся в стабильно тяжелом состоянии в Республиканском ожоговом центре.

После ЧП с кислотой природоохранные службы провели проверку. Как сообщили в Минприроды и Белгидромете, превышений нормативов по загрязнению воздуха и воды вблизи предприятия зафиксировано не было. Ситуация остается на контроле соответствующих служб.

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