Экологи проверили воздух и воду после ЧП на "Беларуськалии". Каков вердикт?

Опубликовано: 04.11.2025 08:29 , Обновлено: 04.11.2025

Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды провёл проверку водных объектов вблизи 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий», где в минувшую пятницу произошло ЧП с ёмкостями с соляной кислотой. В свою очередь сотрудники лаборатории Белгидромета проверили качество воздуха вблизи предприятия. Узнали вердикт специалистов.

Каксообщили в Минприроды, сотрудники их лаборатории не зафиксировали сбросов сточных вод с площадки 4-го рудоуправления под Солигорском.

Специалисты Белгидромета после лабораторной проверки отобранных проб атмосферного воздуха также не выявили каких-либо превышений нормативов загрязняющих веществ.

“Ситуация находится на постоянном контроле природоохранных служб”, - отчитались в ведомстве.

Напомним, во время ЧП на Беларуськалии 31 октября в результате взрыва пустой емкости из-под соляной кислоты серьёзно пострадали четыре работника предприятия. В настоящее время все они остаются на лечении в Республиканском ожоговом центре клинической больницы скорой медицинской помощи Минска.

В результате ЧП на «Беларуськалии» пострадали 4 человека

По данным Минздрава, их состояние оценивается лечащими врачами как стабильно тяжелое. Двое пострадавших с тяжелой ингаляционной травмой подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё двоим с химическими ожогами и комбинированными травмами потребовалось оперативное вмешательство - хирургическая обработка ран и этапное удаление повреждённых тканей.