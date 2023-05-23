На Эльбрусе пропали шесть белорусских туристов

Опубликовано: 23.05.2023 11:35 , Обновлено: 23.05.2023

На Эльбрусе пропали шесть туристов из Беларуси. На их поиски 23 мая отправились российские спасатели.

Как сообщил российский телеграм-канал “112”, в настоящее время на поиски пропавших туристов из Минеральных Вод готовится отправиться вертолёт Ми-8 со спасателями.

По данным телеграм-канала, группа пропавших туристов не была официально зарегистрирована. Альпинисты совершали восхождение по западному склону Эльбруса и в какой-то момент перестали выходить на связь.

[info_b]Эльбрус - самая высокая горная вершина России. Высота горы, которая представляет собой стратовулкан, составляет 5642 метра над уровнем моря. Входит в число «7 чудес России» наряду с озером Байкал и Долиной гейзеров на Камчатке.

Период с мая по октябрь считается наиболее благоприятным для восхождения на Эльбрус. Для туристов организуются маршруты для восхождения по разным направлениям: с южной стороны - для туристов без специальной альпинистской подготовки, с северной - также для мало подготовленных альпинистов, но с меньшим комфортом с точки зрения удобств, с восточной - для физически подготовленных альпинистов.

На восхождение с западной стороны решаются только опытные альпинисты. Далеко не все гиды готовы идти в гору по этому маршруту из-за крутых скал, высокого риска схода снега и камнепадов, большого количества трещин. Именно здесь чаще всего происходят несчастные случаи при восхождении. [/info_b]