Спасатели решили разобрать верхние этажи пострадавшего дома в Гомеле

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Опубликовано: 19.12.2025 09:10 , Обновлено: 19.12.2025

Верхние этажи в гомельской многоэтажке, где два дня назад взорвался газ, придётся разбирать. Такое решение было принято 18 декабря на заседании городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после тщательного осмотра пострадавшего дома спасателями и другими специалистами.

По информации МЧС, демонтировать решено только верхние этажи одного пострадавшего подъезда. Специалисты ещё проводят детальную оценку конструктивных элементов здания, чтобы определиться с судьбой двух соседних подъездов.

В настоящее время в областном исполкоме решают вопрос, куда вывозить личные вещи, мебель и технику из пострадавших квартир, которые придётся демонтировать. Параллельно планируется провести оценку имущества жильцов. Только после освобождения помещений специалисты смогут приступить к демонтажным работам.

В МЧС показали, в каком состоянии находятся сейчас пострадавшие от взрыва квартиры.

















Всего ЧП коснулось 78 жильцов. Городские власти пообещали провести с каждым из них “адресную работу” и определить необходимый объём помощи и поддержки. Рассматривается вопрос компенсационных выплат пострадавшим, при необходимости им смогут выделить социальное или арендное жильё или предложить другие законные алгоритмы.

“Необходимо поработать с каждым человеком, узнать, какая помощь и поддержка им нужна сейчас. Главное для нас — люди. И они должны понимать, что не остались наедине с этой ситуацией. Технические моменты решим постепенно”, — заявил заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский.

Напомним, взрыв в многоэтажке по улице Косарева в Гомеле прогремел в среду, 17 декабря. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, причиной стала утечка бытового газа. О пострадавших людях в результате ЧП в ведомстве не сообщали.

МЧС показало, во что превратились квартиры после обрушения перекрытий в Гомеле