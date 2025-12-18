МЧС показало, во что превратились квартиры после обрушения перекрытий в Гомеле

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Опубликовано: 18.12.2025 09:43 , Обновлено: 18.12.2025

Пресс-служба МЧС опубликовала видеокадры с места обрушения перекрытий в трёх квартирах после взрыва газа в гомельском 10-этажном жилом доме.

Ночью сотрудники специального отряда МЧС “Зубр” со специально обученными собаками обследовали завалы в поисках возможных пострадавших.

Специалисты ведомства разработали план разведки и меры обеспечения безопасности.

«После установки прибора контроля за строительными конструкциями специалисты приступили к проведению разведки. Двумя кинологическими расчетами обследовано жилое помещение. Также проводилась разведка с помощью приборов технического поиска: видеэндоскопа и радара-детектора», — рассказали в МЧС.

В МЧС сообщили, что живых людей под завалами не обнаружили. Были ли найдены под упавшими конструкциями погибшие, в ведомстве не уточнили.