Сотрудники МЧС эвакуировали сотни людей из здания минской школы. Что случилось?

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Опубликовано: 02.10.2023 10:52 , Обновлено: 02.10.2023

В Минске утром 2 октября сотрудники МЧС провели эвакуацию в школе на ул. Городецкая. Там сработала пожарная сигнализация, сообщает официальный Telegram-канал МЧС Беларуси.

По информации, столичные спасатели совместно с администрацией учебного заведения провели эвакуацию 632 человек (600 из них являются учениками школы).

Как сообщает официальный источник, в здании загорелась сушилка для рук.

«Загорание ликвидировано. Пострадавших нет. На учебный процесс происшествие не повлияло», – констатирует пресс-служба МЧС.

Ранее Телеграф сообщил, что министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси объявило по всей стране в четверг, 21 сентября, Единый день безопасности. В некоторых регионах в этот день решили провести проверку системы оповещения населения с запуском электросирен. В связи с этим белорусов в МЧС призвали “сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий”.

«Сохранять спокойствие» — МЧС попросило белорусов не обращать внимания на сирены. Когда?