"Сохранять спокойствие" - МЧС попросило белорусов не обращать внимания на сирены. Когда?

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Опубликовано: 18.09.2023 12:25 , Обновлено: 18.09.2023

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси объявило по всей стране в четверг, 21 сентября, Единый день безопасности. В некоторых регионах в этот день решили провести проверку системы оповещения населения с запуском электросирен. В связи с этим белорусов в МЧС призвали "сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий".

В МЧС разъяснили, что Единый день безопасности по всей стране проводится для профилактики чрезвычайных ситуаций, а также правонарушений и преступлений. В рамках спецмероприятий белорусов пообещали обучать правильному алгоритму действий в условиях пожаров и других чрезвычайных ситуаций и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

Проводить подобные мероприятия пообещали во всех областях как в государственных, так и в частных организациях, на некоторых предприятиях тренировки по эвакуации людей из зданий при пожаре проведут сами сотрудники МЧС.

[info_b]Единый день безопасности в Беларуси начали проводить с 2018 года после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово. Там в результате пожара из-за пренебрежения правилами пожарной эвакуации погибли 60 человек, включая 37 детей, ещё 79 получили травмы. Как установили следователи, в здании не было должны образом организовано оповещение о пожаре и эвакуация, из-за чего посетители запаниковали во время ЧП, образовалась давка, а часть погибших не смогла выбраться из здания из-за заблокированных эвакуационных выходов.[/info_b]

В Брестской области 21 сентября , в числе прочего, решили проверить системы оповещения. Электросирены пообещали запустить в 10:45 в области и призвали граждан, услышав сирену, не предпринимать никаких действий и “с пониманием отнестись к необходимости подобных мероприятий”.

А в Гродненской области плановую проверку системы оповещения населения решили провести накануне - в среду, 20 сентября . Электросирены и комплексы речевого оповещения в местах массового скопления людей в Гродно и в районных центрах области пообещали включать в промежутке с 10:00 до 12:00.

“Это необходимо для того, чтобы убедиться в их технической работоспособности и качественной сработке в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий”, - пояснили в ведомстве.

Что делать белорусам при сигнале “Внимание всем”?

В Брестском областном управлении МЧС также рассказали, как следует действовать белорусам, услышав сигнал “Внимание всем!”, который является самым распространенным способом оповещения населения в случае ЧП.

“Услышав продолжительный “вой” сирен, вы должны включить радиоприемник или телевизор и прослушать информацию о сложившейся обстановке и порядке дальнейших действий, а также выполнять все рекомендации, прозвучавшие в эфире”, - пояснили в ведомстве.

Там также отметили, что не лишним будет передать информацию соседям, ведь кто-то мог сигнал и не слышать. При необходимости нужно оказать помощь больным, детям и престарелым людям.

“При этом главное – не паниковать и пресекать любые проявления паники”, - подчеркнули в МЧС.

Тем, кого такой сигнал застанет на работе, нужно прервать рабочий процесс, предупредили в МЧС, а тем, кто услышал его на улице, нужно подойти к ближайшему уличному громкоговорителю или информационному световому табло и следовать дальнейшим инструкциям.

“Главное не пугаться звука сирен”, - подчеркнули в ведомстве.

[info_b]«Внимание всем!» – это предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности. Он подается для привлечения внимания населения и последующего сообщения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии. Услышав сигнал “Внимание всем!”, нужно включить радиоприемники или телевизоры и прослушать сообщение.[/info_b]

https://youtu.be/DeDgD9I77Pk