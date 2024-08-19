Сотрудница белорусского банка стала курьером мошенников. Сколько своих сбережений им перевела?

Опубликовано: 19.08.2024 11:17 , Обновлено: 19.08.2024

В Минске задержали банковскую работницу, которая стала курьером мошенников и при этом сама перевела им большую сумму. Об этом сообщили в столичной милиции 19 августа.

Так, по информации правоохранителей, в милицию обратился пенсионер, которого “телефонные аферисты убедили поучаствовать в “спецоперации”. Он перевел им 15 000 рублей на счет, а еще за 17 000 долларов приехала женщина-курьер.

Ею оказалась 48-летняя работница банка, которая забрала деньги у мужчины по указанию мошенников. Женщину задержали сотрудники минского РОВД.

Она рассказала, что сначала ей самой позвонили мошенники, представившись сотрудники банка, и сообщили об открытии кредитов на ее имя.

Поэтому, чтобы закрыть долги и “избежать привлечения к ответственности”, минчанка перевела на “специальные счета” более 16 000 рублей. А после по указанию аферистов забрала деньги у пенсионера потерпевшего и перечислила на счет неизвестным.

В милиции напомнили, что курьеры так же, как и другие участники подобных схем несут уголовную ответственность и обязанность по возмещению материального ущерба.

Ранее Telegraf.news писал, что в Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД) Беларуси сообщили, что мошенники получили доступ к более чем 300 тыс. строк интернет-магазина belbazar24.by (ЧТУП «Модный магазин»). Среди прочей информации там были персональные данные покупателей.

Мошенники получили доступ к данным клиентов белорусского интернет-магазина. Кому могут начать звонить?