«Состояние вызвало подозрение» — В Минске авто врезалось в столб и перевернулось

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Опубликовано: 03.06.2023 09:54 , Обновлено: 03.06.2023

В Минске на проспекте Независимости рано утром 3 июня водитель Nissan наехала на осветительную мачту, после чего авто перевернулось. Подробности рассказали в столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации инспекторов, авария произошла около 06:10. 41-летняя женщина не справилась с управлением.

«У прибывших на место ДТП сотрудников физическое состояние автолюбительницы вызвало подозрение. По результатам медицинского освидетельствования в ее организме выявлено 1,49 промилле алкоголя», — рассказали в ГАИ.

В ДТП никто не пострадал.

К слову, в Госавтоинспекции напомнили, что за вождение в нетрезвом виде грозит штраф до 200 базовых величин (сейчас 7400 BYN) с лишением права управления до 5лет. А за повторное в течение года аналогичное нарушение — уголовная ответственность с конфискацией транспортного средства.

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