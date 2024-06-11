"Сопровождение жриц любви" - Милиция задержала в аэропорту Минска трафикеров. Кто это?

Опубликовано: 11.06.2024 19:11 , Обновлено: 11.06.2024

Оперативники УВД Брестского облисполкома при силовой поддержке ОМОН задержали в Национальном аэропорту Минск трафикеров - 23-летнего жителя Дрогичинского района и его 21-летнюю подельницу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали в управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестчины, молодой человек знакомился в интернете с девушками и предлагал им заработать на оказании интим-услуг в соседней стране.

“Наниматель” обещал комфортные условия проживания, анонимность и высокую оплату”, - отметили в Telegram-канале “МВД Беларуси”. А 21-летняя подельница должна была “сопровождать жриц любви в дороге и присматривать за ними в стране назначения”.

С задержанными находились три завербованные девушки. “За организацию вывоза девочек за границу, за оказание эскорт-услуг”, - ответила на вопрос о том, за что ее задержали, 21-летняя девушка.

Следователи возбудили уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией. Согласно п. 2 ст. 171 УК Беларуси, максимальное наказание за это - до 10 лет лишения свободы.

[info_b]Трафикингом называют торговлю людьми, то есть трафикеры - это те, кто вербует или похищает людей для вывоза в другую страну с целью эксплуатации.[/info_b]

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