Белоруска попала в рабство в Мьянме. Как освободили?

Опубликовано: 11.03.2024 13:55 , Обновлено: 11.03.2024

Гражданку Беларуси спасли из плена в Мьянме. Подробности операции сообщил МИД Беларуси.

Белоруску удерживали в Мьянме на закрытой территории под охраной вооруженных лиц. Операцию по ее эвакуации проводили несколько месяцев.

Как рассказали в белорусском МИД, посольство Беларуси во Вьетнаме задействовало все связи и контакты: официальные лица силового блока и дипломатов Мьянмы, почетных консулов Беларуси в Бангкоке и Янгоне.

“Комплекс мероприятий по ее освобождению проведен министерствами иностранных и внутренних дел, а также обороны Мьянмы. Благополучное разрешение ситуации было бы невозможным без активных действий наших почетных консульств в Бангкоке и Янгоне, консультаций с нашими казахстанскими и российскими коллегами”, - отметил посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Боровиков.

Во внешнеполитическом ведомстве белорусам напомнили: прежде чем выехать на работу за границу, надо все тщательно проверить и убедиться в легальности поступившего предложения. Получить информацию о наличии у фирмы лицензии на трудоустройство за границей, ее сроках, стране трудоустройства и специальностям можно по телефону Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел (+375172185264) или уточнить на сайте МВД.

Ранее Телеграф рассказывал, как также в рабство попал 33-летний белорус. Он приехал в Россию на заработки в мае 2023 года, однако с обещанной работой его обманули. Белоруса удерживали на ферме в Свердловской области, заставляли работать, но зарплату не платили.

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