Солдат-срочник погиб на заставе на белорусско-польской границе

Опубликовано: 10.08.2023 10:12 , Обновлено: 10.08.2023

Рядовой солдат-срочник погиб на пограничной заставе «Тушемля» в Свислочском районе Гродненской области. Его тело обнаружили ночью 4 августа вблизи погранзаставы на белорусско-польской границе, сообщили в Гродненской погрангруппе.

Погибший - мужчина 2002 года рождения, призванный на службу в Гродненской пограничной группе в апреле 2023 года.

В Госпогранкомитете точные причины смерти военнослужащего не называют, отмечая лишь наличие “признаков суицида”. В настоящее время ведётся официальное расследование - следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.

Между тем, это не первый подобный случай в Беларуси с начала года. Так, 20 марта в деревне Оберовщина Каменецкого района было обнаружено тело белорусского 20-летнего военного, также “с признаками суицида”.

В Брестской области нашли тело срочника «с признаками суицида»