В Брестской области нашли тело срочника "с признаками суицида"

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Опубликовано: 21.03.2023 08:07 , Обновлено: 21.03.2023

В государственном Погранкомитете Беларуси сообщили, что 20 марта в деревне Оберовщина Каменецкого района было обнаружено тело белорусского 20-летнего военного "с признаками суицида".

Представитель ГПК Антон Бычковский утверждает, что погибшего молодого человека нашли в одном из хозяйственных помещений отделения пограничного контроля “Высоко-Литовск”.

По данным ГПК, парень 2003 года рождения был призван в армию на срочную службу только в октябре 2022 года и проходил ее в погранвойсках.

О причинах произошедшего в ГПК не сообщили, но пообещали расследование. На месте найденного тела уже работает следственно-оперативная группа.