СОБР и ОМОН задержали по всей Беларуси участников секты "РПЦ - Царская Империя". Чем занимались?
Сотрудники ГУБОПиК совместно с отрядами спецназначения внутренних войск (СОБР) и бойцов ОМОНа в разных регионах Беларуси задержали 11 участников международной секты "Русская православная церковь - Царская Империя" (признана экстремистским формированием).
Как сообщили в белорусском МВД, задержанные — “лидеры и активные функционеры” секты, которые “отвечали за работу белорусской ячейки”. Следственный комитет возбудил против них уголовные дела.
Им инкриминировали участие “в экстремистском формировании “Русская православная церковь - Царская Империя”. По данным правоохранительных органов, в Беларуси они начали действовать в мае 2023 года и насчитывали 50 сторонников.
“Все они отказались от документов и ценностей в пользу общины, будучи уверенными, что это православная церковь”, — заявили в МВД.
Сейчас органы проверяют, занимались ли участники секты мошенничеством, разжиганием религиозной вражды, а также призывали ли “к проведению деструктивных акций, экстремизму”.
Как объяснили в Министерстве внутренних дел, основатель “РПЦ - Царская Империя” — дважды судимый уроженец Казахстана. В 2022 году он начал “продвигать идеи насильственного свержения государственной власти” в Волгоградской области России. Затем к нему присоединились россияне и граждане других стран.
“Селились эти люди группами в глухих деревнях, с использованием социальных сетей и листовок вербовали в свои ряды новых адептов. Основным требованием для вступления в организацию являлось приношение “клятвы верности до последней капли крови императору”, — рассказали правоохранители.
[info_b]Ранее в Волгоградской епархии России рассказывали, что объединение призывает к созданию внутри РФ независимого государства «Триединая Русь». Во главе стоял судимый мужчина, который называл себя патриархом – царем –пророком Ильей. По информации СМИ, настоящее имя — Леонид Власов. У него был помощник — Александр Кормишенко, называющий себя митрополитом всея Руси и пророком Енохом.[/info_b]
Организатора секты задержали в феврале 2024 года в России. Его обвинили “в создании некоммерческой структуры, работа которой сопряжена с побуждением людей к отказу от исполнения гражданских обязанностей, а также публичными призывами к террористической деятельности”.
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