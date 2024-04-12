Собачьи фекалии не помогли. В Германии за кражу 40 винтовок задержали двух белорусов

Опубликовано: 12.04.2024 17:07 , Обновлено: 12.04.2024

Двух белорусов задержали в Германии по подозрению в краже 40 винтовок М16. Об этом в своём телеграм-канале рассказало издание Bild.

По данным издания, 40 винтовок, произведённых в Китае, были похищены злоумышленниками из товарного поезда, который следовал из Гамбурга в Баварию. В выходные поезд остался на путях в Машене и, судя по всему, не был обеспечен должной охраной.

Белорусы вскрыли поезд и украли 40 винтовок типа М16. Они упаковали их коробки и закапали под землю в лесу, замаскировав это место собачьими фекалиями. После этого преступники, которые на тот момент ещё не были идентифицированы, покинули Германию и выставили оружие на продажу в даркнете.

“Собака-ищейка унюхала перчатки, которые воры оставили возле места преступления, а с помощью дрона с воздуха было обнаружен тайник. Следователи сделали вид, что не обнаруживали орудие и начали наблюдение. Спустя две недели были арестованы двое граждан Беларуси, которые явились к тайнику, чтобы забрать оружие”, — рассказали изданию Bild.

На допросе обвиняемые хранили молчание. Какое наказание их ожидает пока неизвестно.

Ранее Telegraf.news рассказывал о том, можно ли белорусам покупать и хранить дома пневматическое оружие, например, пневматическую винтовку, какие зачастую используют в целях спортивно-развлекательной стрельбы? На этот вопрос 1 марта ответили в УВД Брестского облисполкома.

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