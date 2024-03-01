Штраф до 400 рублей. В милиции объяснили, как белорусам законно пользоваться пневматикой

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Опубликовано: 01.03.2024 16:51 , Обновлено: 01.03.2024

Можно ли белорусам покупать и хранить дома пневматическое оружие, например, пневматическую винтовку, какие зачастую используют в целях спортивно-развлекательной стрельбы? На этот вопрос 1 марта ответили в УВД Брестского облисполкома.

Старший инспектор Ивановского РОВД Александр Трушко акцентировал внимание на том, что пневматическое оружие в Беларуси не относится к “разряду самообороны”. По его словам, к такому оружию относятся, например, определенные газовые пистолеты, аэрозольные баллончики, механические распылители, электрошоковые устройства и искровые разрядники. Они должны быть включены в перечень разрешенных к применению и соответствовать нормам, устанавливаемым Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Представитель ведомства рассказал о разновидностях “пневматики” и отметил, что требования к такому оружию “могут отличаться” с учётом его характеристик.

Какие есть разновидности?

Спортивное пневматическое оружие (с дульной энергией свыше 3 Дж, но не более 25 Дж);

Охотничье пневматическое оружие (с дульной энергией свыше 7,5 Дж, но не более 25 Дж).

“Пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж регистрации не подлежит и приобретается без получения разрешения и без дальнейшей регистрации в органах внутренних дел.”, — рассказал старший инспектор Трушко.

По его словам, весьма популярным в настоящее время является “пневматические газобаллонные пистолеты, внешний вид которых копирует реально существующие модели боевого оружия – от пистолета Макарова и ТТ, до Соlt М1911”.

“Такие пистолеты находятся в свободной продаже, не требующей специального разрешения (лицензии) для их реализации, т.к. являются конструктивно сходными изделиями с пневматическим оружием (их дульная энергия не превышает 3 Дж),” - пояснил инспектор.

В УВД, однако, отметили, что продавец должен обязательно иметь “сертификат соответствия товара стандартам Республики Беларусь” , копию которого должен получить и покупатель. Отсутствие сертификата может стать основанием не только для изъятия пистолета и его изучения, но и для привлечения его владельца к административной ответственности по ст.24.29 КоАП (Незаконные действия в отношении пневматического оружия).

[info_b]Согласно пункту 2 статьи 24.29 КоАП за “незаконное ношение либо перевозку газового, пневматического или метательного оружия” в Беларуси может грозить штраф в размере от 8 до 10 базовых величин (то есть до 400 рублей сегодня) с конфискацией оружия. [/info_b]

Ведомство напомнило гражданам, что добровольная сдача оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств “освобождает от ответственности”. О “фактах незаконного оборота оружия” можно с гарантией анонимности сообщить в УВД .

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