Под Оршей легковушка въехала прямо под поезд

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Опубликовано: 20.01.2024 11:59 , Обновлено: 22.01.2024

Около 3 часов ночи 20 января вблизи деревни Новое Хороброво, это в восьми километрах от Орши, на железнодорожных путях произошла авария: на пути поезда оказалась Mazda.

За рулем автомобиля был 22-летний водитель, сообщили в ГАИ Витебщины. Почему-то на железнодорожном переезде он выехал на рельсы на запрещающий сигнал светофора. В это время проходил грузовой поезд. И сбил легковушку.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, а 24-летнюю пассажирку увезли в больницу с телесными повреждениями, рассказали в ГАИ.

Ранее Телеграф писал, что в Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии восьми пассажиров, попавших в столичные больницы после серьёзного ДПТ в центре Минска. По данным ГАИ, авария, в результате которой две маршрутки столкнулись с грузовым МАЗом, произошла из-за невнимательности водителей.

В центре Минска две маршрутки столкнулись с грузовиком – восемь пассажиров в больницах