Под Гомелем автомобили повылетали с трасс из-за снегопада
В Беларуси, в частности, в Гомельской области 24 ноября сразу несколько автомобилей оказались в кювете. Виной, судя по всему, стали непростые погодные условия — гололед и снегопад.
Так, днем на дороге Р-82 «Октябрьский-Паричи-Речица» в кювет вылетел Alfa Romeo.
По словам водителя, он ехал из Гомеля и недалеко от поворота на деревню Еланы не справился с управлением. К счастью, сам мужчина не пострадал.
Кроме того, 24 ноября около деревни Антоновка Добрушского района с дороги слетели сразу два легковых автомобиля. Один из них перевернулся.
Водители машин сильно не пострадали.
В связи с погодой в ГАИ напомнили автомобилистам быть предельно осторожными. То есть, выбирать безопасную скорость, максимально держать дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких торможений и маневров за рулем, по возможности отказаться от обгона.
Ранее Телеграф писал, что под Оршей недалеко от деревни Корово автовоз с тремя машинами съехал в кювет и перевернулся. В ГАИ Витебской области считают, что водитель Mercedes-Benz с прицепом на трассе М-1 не учел погодные условия.