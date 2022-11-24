Под Гомелем автомобили повылетали с трасс из-за снегопада

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Опубликовано: 24.11.2022 16:12 , Обновлено: 24.11.2022

В Беларуси, в частности, в Гомельской области 24 ноября сразу несколько автомобилей оказались в кювете. Виной, судя по всему, стали непростые погодные условия — гололед и снегопад.

Так, днем на дороге Р-82 «Октябрьский-Паричи-Речица» в кювет вылетел Alfa Romeo.

По словам водителя, он ехал из Гомеля и недалеко от поворота на деревню Еланы не справился с управлением. К счастью, сам мужчина не пострадал.

Кроме того, 24 ноября около деревни Антоновка Добрушского района с дороги слетели сразу два легковых автомобиля. Один из них перевернулся.

Водители машин сильно не пострадали.

В связи с погодой в ГАИ напомнили автомобилистам быть предельно осторожными. То есть, выбирать безопасную скорость, максимально держать дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких торможений и маневров за рулем, по возможности отказаться от обгона.

Ранее Телеграф писал, что под Оршей недалеко от деревни Корово автовоз с тремя машинами съехал в кювет и перевернулся. В ГАИ Витебской области считают, что водитель Mercedes-Benz с прицепом на трассе М-1 не учел погодные условия.

Под Оршей автовоз с машинами перевернулся в кювет