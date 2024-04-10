Сливали прямо на ходу – Гомельские следователи показали, как работники локомотивного депо похитили 12,5 тонн топлива

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Опубликовано: 10.04.2024 13:39 , Обновлено: 10.04.2024

Следственное управление про Гомельской области раскрыло преступную схему с хищением дизельного топлива сотрудниками Могилёвского отделения БелЖД. Об этом следователи рассказали на сайте ведомства.

По информации СК, похищение совершили шесть машинистов тепловоза и помощники машинистов оборотного депо “Бобруйск”. Украденное топливо задержанные реализовывали автомобилистам из городского поселка Октябрьский в Гомельской области.

Как сообщили следователи, бригады локомотивов экономили дизельного топливо на пути следования поездов по маршруту. Они завышали время производства маневровой работы на приборах безопасности и вписывали недостоверные сведения о расходе топлива в документы.

“В начале рейса работники Бобруйского депо связывались с подельниками из соседней области. Жители горпоселка подъезжали на автомобиле в заранее оговоренную точку на безлюдном участке пути в лесном массиве на территории Октябрьского района. Один из них подсаживался на тепловоз, на ходу сливал топливо в полимерные канистры и сбрасывал их на землю. Затем канистры загружали в машину и отвозили в частный гараж в горпоселке”, — рассказали подробности схемы хищения топлива в СК.

Подельники платили машинистам за каждый литр, а те потом перепродавали топливо знакомым по заниженной цене.

Известно, что с июля 2021 года по март 2022 года обвиняемые похитили более 12,5 тонн дизельного топлива на сумму свыше 29 тысяч рублей.

Участников привлекли к уголовной ответственности за присвоение и растрату вверенного имущества в особо крупном размере.

Одного из фигурантов освободили в связи с амнистией, второго привлекли к административной ответственности “так как его исправление возможно без применения мер уголовной ответственности”. Ещё один из фигурантов уехал за границу и объявлен в розыск.

На имущество обвиняемых наложили арест. На этапе расследования они частично возместили ущерб, сообщили в СК.

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