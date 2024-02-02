На предприятии в Минске от удара током погиб рабочий

🎥 Видео

Опубликовано: 02.02.2024 09:49 , Обновлено: 02.02.2024

Сотрудники Следственного комитета Беларуси проводят проверку по факту трагического инцидента, который произошёл вечером 1 февраля на одном из предприятий Минска. По предварительным данным, 48-летний слесарь от удара тока - на рабочем месте его без признаков жизни обнаружили коллеги.

В ходе осмотра на теле мужчины обнаружили телесные повреждения, характерные для электротравмы, сообщили в Следственном комитете.

“Предварительно установлено, что работник занимался покраской деталей при помощи электрического пульверизатора. При этом мужчина жаловался коллегам, что чувствует слабые удары током, однако продолжал пользоваться электроинструментом”, - рассказали там.

В СК уже выяснили, что покрасочные работы не входили в должностные обязанности погибшего. В настоящее время специалисты госкомитета судебных экспертиз занимаются установлением точной причины смерти мужчины.