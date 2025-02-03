Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за инцидента на белорусско-польской границе

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Опубликовано: 03.02.2025 15:20 , Обновлено: 03.02.2025

В Следственном комитете Беларуси 3 января рассказали об инциденте, который произошёл на днях на белорусско-польской границе - в Пружанском районе вблизи заставы "Переров". По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело.

Как пояснили в ведомстве, инцидент произошёл, предположительно, на прошлой неделе. Пограничники днём 29 января на одном из пограничных столбов вблизи заставы обнаружили повреждения щитка, на котором изображён государственный герб Республики Беларусь.













Прибывшие на место инцидента следователи и оперативники обнаружили рядом со столбом металлические шарики. Именно от них, по мнению следователей, и остались следы на пограничном знаке.

Сам погранзнак размещён в непосредственной близости от границы с Польшей, а его лицевая сторона, как утверждают в СК, направлена в польскую сторону.

Поскольку повреждена была табличка с флагом, который является одни из государственных символов страны, было возбуждено уголовное дело по статье 370 Уголовного кодекса Беларуси.

[info_b]Санкции уголовной статьи за надругательство над государственными символами предполагают наказание от штрафа до ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в выходные стало известно о другом инциденте по ту сторону белорусско-польской границы. В пресс-службе оперативного командования Вооружённых сил Польши сообщили, что в ночь на 2 февраля во время охраны границы с Беларусью скончался польский солдат. По информации ведомства, это был суицид. Обстоятельства трагедии расследует военная полиция под надзором прокуратуры.

Польский солдат покончил с собой у границы с Беларусью