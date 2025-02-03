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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за инцидента на белорусско-польской границе

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за инцидента на белорусско-польской границе
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В Следственном комитете Беларуси 3 января рассказали об инциденте, который произошёл на днях на белорусско-польской границе - в Пружанском районе вблизи заставы "Переров". По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело.

Как пояснили в ведомстве, инцидент произошёл, предположительно, на прошлой неделе. Пограничники днём 29 января на одном из пограничных столбов вблизи заставы обнаружили повреждения щитка, на котором изображён государственный герб Республики Беларусь.

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Прибывшие на место инцидента следователи и оперативники обнаружили рядом со столбом металлические шарики. Именно от них, по мнению следователей, и остались следы на пограничном знаке.

Сам погранзнак размещён в непосредственной близости от границы с Польшей, а его лицевая сторона, как утверждают в СК, направлена в польскую сторону.

Поскольку повреждена была табличка с флагом, который является одни из государственных символов страны, было возбуждено уголовное дело по статье 370 Уголовного кодекса Беларуси.

[info_b]Санкции уголовной статьи за надругательство над государственными символами предполагают наказание от штрафа до ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в выходные стало известно о другом инциденте по ту сторону белорусско-польской границы. В пресс-службе оперативного командования Вооружённых сил Польши сообщили, что в ночь на 2 февраля во время охраны границы с Беларусью скончался польский солдат. По информации ведомства, это был суицид. Обстоятельства трагедии расследует военная полиция под надзором прокуратуры.

Польский солдат покончил с собой у границы с Беларусью

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