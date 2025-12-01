Следственный комитет «разрешил вопрос» с арестованными деньгами, собранными на лечение мальчика в Гродно

Опубликовано: 01.12.2025 17:22 , Обновлено: 01.12.2025

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что «разрешили вопрос о перечислении недостающей суммы из арестованных средств подозреваемых». При этом подробности в ведомстве не раскрыли.

Известно, что в решении ситуации принимало и руководство Гродненской области.

«Расследование уголовного дела продолжается. Окончательная правовая оценка действиям фигурантов будет дана по его результатам», — заявили в СК.

Ранее Telegraf.news писал, что оперативники по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) задержали в Гродно двух местных блогеров, которые через стримы в соцсетях собирали деньги на лечение тяжелобольного ребёнка.

По версии милиции, из собранных 1,5 млн рублей маме мальчика передали только 200 тыс. рублей, что в МВД расценили как мошенничество.

Блогеры в Гродно собрали 1,5 млн рублей на лечение больного ребенка. Но маме отдали только 200 000 — МВД