Следственный комитет озвучил основную версию гибели двух участковых в Витебске

Опубликовано: 10.01.2025 12:00 , Обновлено: 10.01.2025

В Следственном комитете Беларуси 10 января озвучили основную версию гибели двух сотрудников милиции в Витебске. По данному факту в настоящее время управление СК по Витебской области проводит проверку.

В Следственном комитете рассказали, что на месте гибели двух участковых инспекторов милиции работала следственно-оперативная группа. В результате эксперты в качестве основной версии произошедшего рассматривают “неосторожное обращение с огнестрельным оружием”. Впрочем, там подчеркнули, что все обстоятельства ЧП ещё устанавливаются.

В СК также сообщили, что ход проверки взял на личный контроль руководитель ведомства Дмитрий Гора.

По данным МВД, несчастный случай, приведший к гибели двух участковых инспекторов, произошёл 9 января около 17 часов. Оба мужчины находились при исполнении служебных обязанностей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в МВД не уточнили, что конкретно стало причиной гибели участковых и не назвали имена погибших. Разбирательство также взял под личный контроль министр внутренних дел Иван Кубраков.

В Витебске погибли два участковых «в результате несчастного случая»