Следственный комитет обратился к белорусским водителям. Зачем?

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Опубликовано: 18.10.2023 20:36 , Обновлено: 18.10.2023

Следственный комитет 18 октября обратился к белорусским водителям с просьбой "повысить свое внимание за рулем", особенно рядом с пешеходными переходами и школами. Обращение было сделано после того, как в Бобруйске школьник попал под колеса машины прямо на переходе.

В Следственном комитете рассказали, что 59-летний водитель минивэна Toyota в дневное время наехал на 13-летнего школьника, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

К счастью, в результате ДТП парень выжил, хотя и получил травмы и был госпитализирован.

А вот Бобруйский отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

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