Следственный комитет назвал причину гибели 14-летнего Максима под Березино

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Опубликовано: 14.11.2025 12:15 , Обновлено: 14.11.2025

В Следственном комитете Беларуси озвучили предварительную причину гибели 14-летнего Максима Зеньковича. Тело мальчика обнаружили накануне в болотистой местности недалеко от деревни Нестеровка Березинского района Минской области. В настоящее время следователи продолжают проверку по факту гибели подростка.

По данным следствия, мальчик уехал на велосипеде из дома дедушки в деревне Карбовское около 10:00 8 ноября. Его тело удалось обнаружить поисковикам лишь спустя шесть дней - около 15:00 13 ноября. Тело мальчика без признаков жизни нашли в болотистой местности вблизи деревни Нестеровка, в нескольких километрах от Карбовского.

Следственно-оперативная группа, работавшая на месте происшествия, привлекла специалистов Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.

“По результатам оперативно проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти явилась асфиксия вследствие закрытия дыхательных путей водой при утоплении”, - сообщили 14 ноября о результатах анализа специалисты.

Официальный комментарий государственным телеканалам дал представитель Государственного комитета судебных экспертиз Артем Матуйзо.

В Следственном комитете уточнили, что пока речь идёт о предварительной оценке.

“Телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружено”, - констатировали в ведомстве, но подчеркнули, что был дополнительно назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.

Накануне специалисты провели осмотр места происшествия - изъяли образцы воды и грунта, а также велосипед, обнаруженный чуть ранее неподалёку от места, где нашли тело мальчика. Следователи зафиксировали следовую картину произошедшего и опросили очевидцев.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что сначала поисковики обнаружили след от обуви без вести пропавшего мальчика, затем в ходе отработки близлежащего лесного массива - его велосипед. После этого в воздух подняли вертолет МЧС Беларуси. В ходе обследования территории в болотистой местности и было обнаружено тело Максима.

Погиб пропавший 14-летний Максим. МВД и волонтеры раскрыли подробности