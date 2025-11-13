Погиб пропавший 14-летний Максим. МВД и волонтеры раскрыли подробности

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Опубликовано: 13.11.2025 16:38 , Обновлено: 13.11.2025

Заместитель начальника УВД Минской области Сергей Якубель сообщил, что тело 14-летнего мальчика удалось найти после того, как был обнаружен его велосипед.

«Сегодня в ходе отработки лесного массива вокруг ранее обнаруженного следа обуви без вести пропавшего был обнаружен велосипед. После этого в воздух подняли вертолет МЧС Беларуси. В ходе обследования территории в заболотистой местности был обнаружен без вести пропавший. К сожалению, без признаков жизни», - рассказала представитель криминальной милиции.

В то же время члены волонтерский организации “Ангел” дали фото место нахождения тела Максима.