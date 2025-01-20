Следователи обвинили двух белорусов в неуплате налогов на 4 200 000 руб. Какое наказание грозит?

Опубликовано: 20.01.2025 14:01 , Обновлено: 20.01.2025

Прокуратура Советского района г. Минска направила в суд уголовное дело в отношении двух мужчин, 52 и 55 лет, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщило надзорное ведомство на своём сайте.

По версии следствия, один из подозреваемых, соучредитель белорусской компании, мог быть причастен к созданию схемы с использованием иностранной фирмы, предположительно для занижения налогооблагаемой базы. Как утверждает следствие, эта фирма, 100% доли которой, по имеющимся данным, приобрёл один из фигурантов дела, закупала товары у иностранных производителей, а затем перепродавала их белорусской компании по завышенной цене. Следствие предположило, что товары изначально предназначались для белорусского предприятия.

Такая схема, по мнению правоохранительных органов, позволяла белорусской компании показывать в документах меньшую прибыль и, соответственно, платить меньше налога на прибыль. Следствие утверждает, что с 2019 по 2024 годы в налоговые органы могли подаваться декларации с заведомо ложными сведениями.

По предварительным данным, в результате этих действий государству был причинён ущерб в размере более 4,23 млн рублей. Сообщается, что ущерб обвиняемые возместили в полном объёме до окончания предварительного расследования.

Дело находилось в производстве Советского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета. Прокуратура посчиатала обвинение обоснованным. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

[info_b]Уклонение от уплаты налогов, сборов путём сокрытия, умышленного занижения налоговой базы, уклонения от представления налоговой декларации (расчёта) или внесения в неё заведомо ложных сведений, повлёкшее причинение ущерба в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью или без лишения.

Особо крупным размером ущерба в настоящей статье признается размер ущерба на сумму, в 30 тысяч и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения преступления.[/info_b]

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

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