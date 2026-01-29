Следователи назвали причину взрыва в гомельской многоэтажке

Опубликовано: 29.01.2026 13:00 , Обновлено: 29.01.2026

В Следственном комитете (СК) Беларуси официально озвучили причину взрыва, прогремевшего в декабре прошлого года в многоэтажке по улице Косарева в Гомеле. О ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту ЧП, 29 января подробно рассказал начальник управления СК по Гомельской области Максим Спринцин.

Выводы о причинах взрыва, в результате которого погибла женщина 1968 года рождения, а часть многоэтажки пришлось разобрать из-за опасности обрушения, сделали после того, как был проведён целый комплекс экспертиз.

По словам Спринцина, расследованием занимались “наиболее опытные квалифицированные сотрудники”. Они изучали вещественные доказательства с места ЧП, изъятые нормативные правовые акты и техническую документацию на дом и даже записи с камер видеонаблюдения. Также центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз провёл комплексную взрывотехнологическую экспертизу.

В результате специалисты пришли к выводу, что эпицентр взрыва находился на кухне квартиры №107. Именно там, по версии следователей, сначала вспыхнул пожар - в кухонном шкафчике, расположенном рядом с газовой плитой. Что именно загорелось в шкафчике, из комментария СК понять сложно. По словам Спринцина, от некоего “занесенного источника зажигания” в шкафчике сначала что-то начало тлеть, затем источник тления перекинулся на ветошь и бумагу, которая хранилась внутри, а затем загорелись и стенки самого шкафчика.

По мере разгорания пожара деформировался гибкий резиновый шланг, подключённый к газовой плите и магистральному трубопроводу. А поскольку газовый вентиль не был перекрыт, из-за повреждения шланга газ начала поступать в квартиру и, достигнув опасной концентрации, взорвался.

На печальные последствия повлияло ещё и то, что на кухне была нарушена вентиляция. Как выяснили следователи, вентиляционный канал в комнате в нарушение правил безопасности был закрыт плитой гипсокартона.

По словам Спринцина, точка в расследовании этого уголовного дела ещё не поставлена, поскольку планируется выполнить “значительный объём дополнительных следственно-процессуальных действий”.

“Следователями принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств трагедии, защите прав и законных интересов граждан, установлению виновных лиц и привлечению их к уголовной ответственности”, - заявил Спринцин.

Напомним, в самом пострадавшем доме после проведения нескольких экспертиз решили разобрать квартиры с 5 по 10 этажи в том подъезде, где находился эпицентр взрыва. Жителей пострадавших квартир на время восстановительных работ отселили. Сверху заново планируют построить все разрушенное и разобранное. То есть в доме вернут этажность и все квартиры вплоть до 10 этажа.

Что будет с многоквартирным домом в Гомеле, где произошел взрыв