Что будет с многоквартирным домом в Гомеле, где произошел взрыв

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Опубликовано: 28.12.2025 14:02 , Обновлено: 28.12.2025

В официальном канале Гомельской области появилось сообщение о подробностях расследования взрыва в доме на улице Косарева в Гомеле. Там сообщили, что воссоздать все обстоятельства катастрофы "довольно сложно".

При этом с каждым днём появляются “новые детали”. Среди них то, что почти все жильцы вспоминают оглушительный взрыв, после которого дом словно вздрогнул изнутри. Впоследствии в сообщениях МЧС и официальных властей его назвали “вспышкой”.

“По предварительным данным, в угловой двухкомнатной квартире произошла вспышка газовоздушной смеси. Ударной волной выбило окна, сместило плиту в торце дома. В результате обрушились перекрытия сразу на двух этажах”, - пояснили в ТГ-канале исполкома Гомельской области.

Всего в пострадавшем подъезде жило 78 человек. Но на момент взрыва большинство из них было на работе либо в другом месте. Несколько жильцов находились в квартирах ниже и не пострадали.

По данным МЧС, открытого огня не было. Сразу после катастрофы прибывшие спасатели применили технические средства для осмотра конструкций пострадавшего дома. Уже после, во время разбора завалов, нашли тело погибшей женщины.

Всех отселенных жильцов, кому требовалось жилье, разместили в гостинице «СОЖ». Им выдают талоны на получение обедов в ресторане гостиницы, сообщил гостелеканал ОНТ. Однако, сколько продлится временное проживание, пока не ясно.

В самом пострадавшем доме решили после проведения нескольких экспертиз разобрать подъезд с 5 по 10 этажи. Для этого рядом со зданием возвели временную насыпь из земли высотой до четвертого этажа.

Эксперты решили, что нижняя часть подъезда и фундамент сохранили несущую способность, а значит их не собираются разбирать. Там собираются усилить конструкции, и квартиры будут пригодны для проживания, уверяют на гостелеканале.

При этом сверху заново планируют построить все разрушенное и разобранное. То есть в доме вернут этажность и все квартиры вплоть до 10 этажа.

Для восстановления изучили архивы и нашли все планы домов данной серии, которые перестали строить в 1992 году.

Пока же жильцам снесенных квартир пообещали предоставить арендное жилье и компенсации. При этом также идёт речь и о возмещении ущерба в виде выплаты стоимости квартир в демонтированной части дома. А это минимум 10 квартир.