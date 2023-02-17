В Гомельском районе такси провалилось под лед
Возле деревни Шарпиловка Гомельского района 16 февраля такси с пассажиром провалилось под лед. Это уже второй такой случай за последние 9 дней.
Как рассказали в ОСВОД, такси выехало а потопленную паводком и замерзшую территорию и провалилось по лед.
16 февраля вечером недалеко от деревни Шарпиловка автомобиль такси выехал на потопленную паводком и замерзшую территорию.
К счастью, водитель и пассажир выбрались из автомобиля сами. Они не пострадали.
Ранее Телеграф писал о подобном случае, который произошел в Гомеле 8 февраля.