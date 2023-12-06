"Скорая" поехала к больному под Полоцком. В итоге, для медиков пришлось вызывать спасателей

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Опубликовано: 06.12.2023 14:54 , Обновлено: 06.12.2023

Жителю садового товарищества "Суничка" в Полоцком районе Витебской области на днях потребовалась экстренная медицинская помощь. Однако, вместе с медиками по вызову прибыл и наряд МЧС. Оказалось, что ещё на подъезде к дому пациента медикам пришлось вызывать спасателей: не для пациента, а для себя.

Свои коррективы в работу “скорой помощи” внесла погода: дороги в садовом товариществе на этой неделе замело снегом так, что автомобиль медиков утром 5 декабря просто не смог проехать и застрял на полпути.

Как рассказали в Витебском областном управлении МЧС, спасатели помогли вытолкать автомобиль “скорой” из сугроба, а затем помогли врачам вынести мужчину на носилках из его дома и доставить в автомобиль скорой помощи.

Фото: МЧС РБ

Ранее Телеграф сообщил, что по предварительным прогнозам синоптиков, этот декабрь в Беларуси сполна оправдает своё белорусское название — “снежань”. Среднюю температуру в декабре синоптики пообещали ниже нормы, а вот осадков в некоторых регионах, по их словам, будет больше обычного.

Синоптики спрогнозировали “прилично холодный” декабрь в Беларуси. Где снега выпадет на 50% больше обычного?