"Сказывается на репродуктивной функции человека" - Госстандарт обнаружил в Беларуси опасную туалетную воду из России

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Опубликовано: 09.04.2024 10:16 , Обновлено: 09.04.2024

В Гродненской областной инспекции Госстандарта обнаружили опасную туалетную воду российского производства. Как объяснили в ведомстве, продукция не соответствовала требованиям техрегламента Таможенного союза о безопасности.

При проведении проверки в одном из магазинов Лиды выявили опасную туалетную воду для женщин Prestige №6 Eclat. Объём — 17 миллилитров, производство — Российская Федерация.

В Госстандарте добавили, что в её составе нашли ингредиент, который относится к ряду вредных и запрещённых, передаёт информагентство “БелТА”.

“Это синтетический ароматизатор, который при длительном контакте с кожей может вызвать раздражение, аллергию, а также может негативно сказываться на репродуктивной функции человека”, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что реестр опасной продукции Беларуси пополнили ещё два стиральных порошка. С 1 апреля их официально запретили импортировать и продавать на территории нашей страны.

В Беларуси снова запретили два популярных стиральных порошка. Какие на этот раз?