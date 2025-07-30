СК завёл «уголовку» на водителя перевернувшейся на Брестчине маршрутки с 7 пострадавшими

Опубликовано: 30.07.2025 12:37 , Обновлено: 30.07.2025

Следственный комитет Беларуси (СК) завёл уголовное дело на водителя маршрутного микроавтобуса, следовавшего по маршруту "Иваново-Гродно" и перевернувшегося в минувшие выходные на трассе М-10. В той аварии 27 июля пострадали семь пассажиров.

Разбираясь в обстоятельствах ДТП, следователи пришли к выводу, что 47-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь по трассе М-10, “не справился с управлением и съехал в кювет”, в результате чего микроавтобус опрокинулся и 7 пассажиров получили травмы. Раны троих из них медики оценили как “менее тяжкие телесные повреждения”. По данным СК, в настоящее время они ещё нуждаются в медицинской помощи.

В связи с этим, следственное управление УСК по Брестской области возбудили в отношении водителя уголовное дело по ч. 1 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси. В случае, если его вина будет доказана в суде, за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, водителю может грозить либо штраф с лишением водительских прав, либо два года исправительных работ, либо тюремное заключение на срок до двух лет .

Ранее Telegraf.news рассказал, что в день, когда произошла данная авария, на дороге складывались неблагоприятные условия - незадолго до ДТП шёл дождь, поэтому оперативники, осматривавшие место ДТП предположили, что микроавтобус могло занести на мокрой дороге.

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