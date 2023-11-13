СК возбудил уголовное дело за "нарушение дисциплины" по факту инцидента на "Витебскдреве"

Опубликовано: 13.11.2023 18:27 , Обновлено: 13.11.2023

Следственный комитет Беларуси в понедельник, 13 ноября, сообщил о возбуждении уголовного дела по факту инцидента, который в выходные произошёл на предприятии "Витебскдрев". Следователи усмотрели в произошедшем признаки "нарушений правил производственно-технической дисциплины и безопасности".

По данным следствия, 11 ноября на территории предприятия произошло “возгорание пылевоздушной смеси с последующим воспламенением и выбросом продуктов горения”. В результате серьёзно пострадал один из работников предприятия.

Как сообщили в главном управлении по здравоохранению Витебского облисполкома, пострадавшего - мужчину 49 лет - доставили в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. В результате травмы, полученной от железной арматуры, медики констатировали у него открытую проникающую черепно-мозговую травму, повреждения лицевого скелета и множественные раны лица - ему потребовалась срочная операция, сообщило агентство БелТА.

Тем временем следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и зафиксировала следовую картину, изъяла “объекты и предметы, имеющие значение по делу”. Кроме того, следователи провели допрос работников организации и изъяли некоторую техническую документацию с предприятия. В ближайшее время запланирован ряд экспертиз. Особое внимание в СК пообещали уделить выяснению “причин и условий, способствовавших случившемуся”.

Пока же Витебский городской отдел СК открыл уголовное дело по части 2 статьи 302 Уголовного кодекса Беларуси - “Нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах либо правил безопасности взрывоопасных работ, создавшее угрозу взрыва либо повлекшее взрыв”. Часть вторая предусматривает более суровое наказание, поскольку предполагает, что действия “повлекли по неосторожности смерть человека, либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, либо причинение ущерба в особо крупном размере”.

[info_b]Наказание по данной статье Уголовный кодекс предусматривает в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (или без лишения).[/info_b]

Напомним, инцидент произошел в субботу, 11 ноября, в бункере по сбору опилок на первой линии формирования МДФ предприятия “Витебскдрев”. С территории предприятия удалось оперативно эвакуировать 35 человек благодаря сработавшей системе оповещения.

В МЧС сообщили об инциденте на «Витебскдреве» — пострадал рабочий