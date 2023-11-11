В МЧС сообщили об инциденте на «Витебскдреве» - пострадал рабочий

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Опубликовано: 11.11.2023 14:15 , Обновлено: 11.11.2023

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили об инциденте, который в субботу, 11 ноября, произошёл на предприятии деревообрабатывающей компании "Витебскдрев". С территории предприятия оперативно эвакуировали 35 человек - сработала система оповещения, одному рабочему потребовалась экстренная медицинская помощь.

Обновлено По предварительной информации МЧС, на предприятии в цехе МДФ (42х110 м) произошла "вспышка пылевоздушной смеси", в результате чего разгорелся огонь. Он повредил 250 квадратных метров сэндвич-панелей на стенах снаружи цеха. Пожар потушили прибывшие на место ЧП спасатели.

Как сообщили в МЧС Беларуси, в результате инцидента пострадал один из рабочих предприятия - он травмирован железной арматурой, из-за чего спасателям пришлось деблокировать его, после чего его передали медикам. Мужчину госпитализировали.

По словам официального представителя Витебского областного управления МЧС Софьи Глинской, на месте ЧП в настоящее время работают более 50 человек и 15 единиц техники. О причинах произошедшего пока не сообщается.