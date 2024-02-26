Под Рогачевом Ford вылетел на встречку в автобус. Есть жертвы

📷 Фото

Опубликовано: 26.02.2024 16:53 , Обновлено: 26.02.2024

В результате лобового столкновения легкового автомобиля и автобуса под Рогачёвом погиб человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома 26 февраля.

По данным ГАИ, утром по дороге из Рогачева в д. Щибрин, 40-летний водитель автомобиля «Форд» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Там он столкнулся в лоб с рейсовым автобусом «МАЗ».

В результате ДТП 36-летняя пассажирка скончалась на месте. Водитель легкового автомобиля и четверо пассажиров автобуса доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Гомельская ГАИ устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее Телеграф рассказывал как пьяный водитель повредил 6 автомобилей на парковке

В Гродно пьяный водитель на чужой машине протаранил шесть автомобилей