Генпрокуратура обвинила 20 белорусов в создании экстремистского формирования "Аналитики Светланы Тихановской"

Опубликовано: 30.04.2024 17:04 , Обновлено: 30.04.2024

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Верховный Суд уголовное дело в отношении участников экстремистского формирования "Аналитики Светланы Тихановской". В списке - 20 белорусов, в отношении обвиняемых ведут специальное производство.

Так, участниками экстремистского формирования “Аналитики Светланы Тихановской” Генпрокуратура назвала Александра Добровольского, Григория Астапеню, Филиппа Биканова, Юрия Дракохруста, Андрея Казакевича, Анну Красулину, Евгения Крыжановского, Дениса Кучинского, Веронику Лапутько, Александра Логвинца, Анну Любакову, Василия Наумова, Марию Рогову, Петра Рудковского, Алесю Рудник, Наталью Рябову, Павла Усова, Татьяну Чулицкую, Александра Шлыка и Екатерину Шматину.

Всех их обвиняют в “совершении преступлений экстремистского характера в связи с кампанией по выборам президента Республики Беларусь, а также в постэлекторальный период”. В частности, это:

заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч.1 ст.357 УК Беларуси),

участие в экстремистском формировании – вхождение в состав такого формирования в целях совершения преступления экстремистской направленности (ч.3 ст.361-1 УК),

пособничество в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц (ч.6 ст.16, ч.3 ст.130 УК),

пособничество в публичных призывах к захвату государственной власти; совершение иных действий во вред национальной безопасности Беларуси; призывы, обращенные к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершить действия во вред национальной безопасности Беларуси с использованием СМИ и сети интернет (ч.6 ст.16, ч.3 ст.361 УК).

Кроме того, Александра Добровольского обвиняют в руководстве экстремистским формированием и входящим в него структурным подразделением (ч.1 ст.361-1 УК).

В Генпрокуратуре отметили, что предварительное расследование по делу провели “всесторонне, полно и объективно”, а “противоправные действия обвиняемых квалифицированы верно”. В ведомстве добавили, что предъявленное белорусам обвинение обосновано доказательствами, которые содержит уголовное дело.

Заместитель председателя Верховного Суда направил уголовное дело для рассмотрения в Минский областной суд.

[info_b]Специальное производство – производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Беларуси и уклоняется от явки в орган, который ведет уголовный процесс.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что Следственный комитет Беларуси начал спецпроизводство в отношении Андрея Паука, Маргариты Левчук, Вероники Цепкало и еще восьми белорусов. Паука, к примеру, обвинили по 11 статьям УК.

СК начал спецпроизводство против Левчук, Паука, Вероники Цепкало и еще 8 человек