СК опубликовал видео падения беспилотника в Минске

Опубликовано: 29.07.2025 14:30 , Обновлено: 29.07.2025

Следственный комитет Беларуси объявил, что возбудил уголовное дело из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Минске и опубликовал кадры с места падения.

На кадрах виден момент падения беспилотника. Также крупным планом СК показал надписи на украинском языке: “Не трогать, подвижная часть”, “А95 и выше, моторное масло “API (FD), смесь 50:1”.

Также видны надписи “Made in Germany”.

“Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков”, — заявили в Следственном комитете.

По данным СК, обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей, пострадавших нет.

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации Минобороны, неопознанную воздушную цель в воздушном пространстве Беларуси дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили около 2 часов ночи 29 июля. Нарушителя порядка использования воздушного пространства идентифицировали как беспилотный летательный аппарат и сбили его с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

ПВО сбили беспилотник над Минском — Минобороны