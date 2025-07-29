ПВО сбили беспилотник над Минском - Минобороны

Опубликовано: 29.07.2025 11:26 , Обновлено: 29.07.2025

Пресс-служба Министерства обороны Беларуси 29 июля распространила фотографию беспилотника, который упал на одной из столичных улиц минувшей ночью. Узнали подробности происшествия.

По информации Минобороны, неопознанную воздушную цель в воздушном пространстве Беларуси дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили около 2 часов ночи 29 июля. Нарушителя порядка использования воздушного пространства идентифицировали как беспилотный летательный аппарат и сбили его с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

По данным ведомства, дрон упал в 2:33 в районе дома 72 по улице Матусевича (это западный район Минска).

В Минобороны заявили, что в результате инцидента никто не пострадал, но по данному факту начата проверка, а саму ситуацию на личный контроль взял глава государства.

“С учетом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства”, - заявили в Минобороны.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне беспилотный летательный аппарат безрезультатно искали литовские военные и правоохранители. По оценке военных, это был«дезориентированный» беспилотник украинских ПВО. В стране развернули масштабную поисковую операцию и пообещали развернуть дополнительные средства ПВО на границе с Беларусью для предотвращения повторения инцидента.

Литва пообещала развернуть дополнительные ПВО на границе с Беларусью