СК Беларуси объявил более ста человек подозреваемыми по «делу Координационного совета»

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Опубликовано: 28.11.2023 15:11 , Обновлено: 28.11.2023

В Следственном комитете Беларуси во вторник, 28 ноября, рассказали о том, как продвигается уголовное дело, возбуждённое против участников так называемого Координационного совета. По данным ведомства, подозреваемыми по делу проходит уже более ста человек. Увеличить число подозреваемых, по словам официального представителя СК Сергея Кабаковича, удалось благодаря информации, полученной от одного из участников совета, вернувшегося в Беларусь после обращения в спецкомиссию.

[info_b]Обвиняемыми по “делу Координационного совета”, которое Минский городской суд начал рассматривать в январе этого года, проходят пять человек - Светлана Тихановская, Мария Мороз, Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Их суд заочно приговорил к заключению под стражу.

Как утверждает гособвинение, что за несколько дней до президентских выборов 2020 года обвиняемые совместно с уже осужденными Марией Колесниковой и Максимом Знаком “спланировали и организовали несанкционированные массовые мероприятия” в Минске и других городах Беларуси.[/info_b]

“До недавнего времени общественности была известна лишь “верхушка” экстремистского муравейника, однако в преступную организацию активно вовлекались новые лица”, - рассказали в СК и объявили, что на данный момент в качестве подозреваемых по делу проходят уже ” свыше ста лиц ”.

Как заявили в Следственном комитете, фигуранты уголовного дела “создали за рубежом пародию государственной системы с целью публичной имитации так называемого транзита власти”. Следственный комитет расценил деятельность “Координационного совета” за рубежом как “финансовую пирамиду для спонсирования экстремистской деятельности и концентрацию денежных потоков коллективного запада с дальнейшей их растратой на личные нужды”.

Выявить тех, кто по версии следствия задействован в работе “Координационного совета” и других “псевдоорганов и формирований”, по словам Кабаковича, удалось благодаря информации, полученной от одного из вернувшихся на родину белорусов, обратившегося в спецкомиссию по возвращению.

Свыше 100 белорусов обратились в «комиссию по возвращению» — Генпрокуратура

“Прибыв на территорию Беларуси, лицо не только раскаялось в совершении преступлений, но и инициативно предоставило расширенный список беглых преступников из Координационного совета”, - рассказал официальный представитель СК.

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В СК также сообщили, что в настоящее время ведомство совместно с МВД проводит следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия - “в том числе обыски, направленные на сбор доказательств преступной деятельности”. В ведомстве пригрозили наложить арест на имущество и недвижимость подозреваемых, а также запустить процедуру специального производства.

Отметим, что согласно действующему Уголовному кодексу Беларуси, подозреваемым по “делу Координационного совета” может грозить следующее наказание: