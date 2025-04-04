СК обвинил трёх жителей Минска в измене государству. За что?

Опубликовано: 04.04.2025 18:09 , Обновлено: 04.04.2025

Следственное управление УСК по городу Минску сообщило о завершении предварительного расследования уголовного дела, в рамках которого трём жителям столицы предъявлено обвинение в измене государству (ч. 1 ст. 356 УК). По версии следствия, они передавали «фондам и некоммерческим организациям, действовавшим под патронажем специальных служб иностранных государств» материалы о ситуации в Беларуси «во вред национальной безопасности».

Согласно информации, основанной на материалах дела, события развивались следующим образом.

42-летний мужчина, по версии следствия, за деньги подготовил для «одной из таких организаций» исследование о политике Беларуси в области здравоохранения во время пандемии COVID-19.

Следствие утверждает, что исследование содержало «заведомо ложные сведения», составлялось от имени компании, не имевшей аккредитации на изучение подобных вопросов, и основывалось не на реальной аналитической работе, а на «отдельных сведениях» из открытых источников, подогнанных под «ангажированные и отвечающие запросам „заказчика“» результаты.

Целью, по версии следствия, было последующее использование этих данных «во вред национальной безопасности и интересам государства».

Две женщины (37 и 43 лет) обвиняются в аналогичных действиях. По данным следствия, они за вознаграждение проводили социологическое исследование, касающееся «якобы наличия предпочтений» у белорусов в интеграции со странами ЕС.

Организация, от имени которой они представляли данные, как заявили в УСК, также не была аккредитована на проведение таких опросов.

Следствие утверждает, что для получения «желаемого результата» женщины использовали фокус-группы из числа лиц, «имеющих, как правило, заведомо негативное отношение к существующей в государстве политической системе».

Эти материалы, по мнению УСК, потом размещались в интернете и использовались «недружественными странами для причинения вреда Республике Беларусь».

Кроме «измены государству», мужчине вменяется и уклонение от уплаты страховых взносов (ч. 2 ст. 243-3 УК). По версии следователей, он разработал «преступную схему подмены трудовых отношений», предложив своим подчинённым зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, продолжая выполнять те же трудовые функции.

Это, как считает следствие, было выгодно руководителю, так как освобождало его от уплаты взносов в ФСЗН. Ущерб государству следователи оценили в более чем 186 тысяч белорусских рублей. Утверждается, что на данный момент он «возмещён в полном размере».

Ко всем троим обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

УСК по г. Минску также напомнило об ответственности за «оказание помощи иностранному государству в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы (а для должностных лиц и военных — вплоть до смертной казни).

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