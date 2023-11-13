СК обвинил признанный террористическим BYPOL в подрыве ЖД-путей и попытке захвата власти в Беларуси

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Опубликовано: 13.11.2023 12:11 , Обновлено: 13.11.2023

В пресс-службе Следственного комитета Беларуси (СК) сообщили, что главное следственное управление СК "в порядке специального производства" (т.е. заочно) завершило предварительное расследование "в отношении представителей и экс-участников террористической организации BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями «Сiтуацыйна-аналiтычны цэнтр» и «Мобилизационный план «Перамога».

Само уголовное дело следователи передали генеральному прокурору для направления в суд.

При этом в СК рассказали, что обвиняемым по данному уголовному делу поедъявили множество обвинений:

измена государству;

публичные призывы к измене государству и совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь;

организация (руководство) акта терроризма;

организация (руководство) умышленного приведения в негодность путей сообщения;

иные действия с целью захвата государственной власти;

создание и руководство экстремистским формированием, в том числе повторно;

содействие экстремисткой деятельности;

незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных;

разжигание иной социальной вражды и розни;

клевета в отношении Президента Республики Беларусь;

оскорбления президента и представителей власти;

клевета.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора в эфире гостелеканала «Беларусь 1» заявил, что в список преступлений, за которые можно судить заочно, добавят новые статьи. В частности, СК планирует заочно рассматривать экономические уголовные дела. Гора утверждает, что по ним «нанесен многомиллионный ущерб».

В СК пообещали судить белорусов заочно по новым статьям