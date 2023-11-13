СК обвинил признанный террористическим BYPOL в подрыве ЖД-путей и попытке захвата власти в Беларуси
В пресс-службе Следственного комитета Беларуси (СК) сообщили, что главное следственное управление СК "в порядке специального производства" (т.е. заочно) завершило предварительное расследование "в отношении представителей и экс-участников террористической организации BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями «Сiтуацыйна-аналiтычны цэнтр» и «Мобилизационный план «Перамога».
Само уголовное дело следователи передали генеральному прокурору для направления в суд.
При этом в СК рассказали, что обвиняемым по данному уголовному делу поедъявили множество обвинений:
- измена государству;
- публичные призывы к измене государству и совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь;
- организация (руководство) акта терроризма;
- организация (руководство) умышленного приведения в негодность путей сообщения;
- иные действия с целью захвата государственной власти;
- создание и руководство экстремистским формированием, в том числе повторно;
- содействие экстремисткой деятельности;
- незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных;
- разжигание иной социальной вражды и розни;
- клевета в отношении Президента Республики Беларусь;
- оскорбления президента и представителей власти;
- клевета.
Ранее Телеграф сообщил, что глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора в эфире гостелеканала «Беларусь 1» заявил, что в список преступлений, за которые можно судить заочно, добавят новые статьи. В частности, СК планирует заочно рассматривать экономические уголовные дела. Гора утверждает, что по ним «нанесен многомиллионный ущерб».