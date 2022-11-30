В СК пообещали судить белорусов заочно по новым статьям

Опубликовано: 30.11.2022 08:57 , Обновлено: 30.11.2022

Глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора в эфире гостелеканала «Беларусь 1» заявил, что в список преступлений, за которые можно судить заочно, добавят новые статьи.

В частности, СК планирует заочно рассматривать экономические уголовные дела. Гора утверждает, что по ним «нанесен многомиллионный ущерб».

«Фигуранты дел находятся за границей, однако имеют в Беларуси активы на огромные суммы. Без решения суда, естественно, мы не можем компенсировать тот вред, тот ущерб, который нанесен гражданам и организациям», — сказал он.

По его словам, речь идет о совокупном ущербе по этим уголовным делам в размере свыше 100 миллионов белорусских рублей, которые можно возместить.

Напомним, 27 сентября Следственный комитет Беларуси опубликовал список людей, против которых начал «специальное производство». То есть, запустил процесс по уголовному делу в отношении человека, который выехал из страны и не явился в милицию.

СК опубликовал список белорусов, которых будут судить заочно

Позже стало известно, что СК начал «специальное производство», которое позволяет судить людей без их участия, против Светланы Тихановской, Павла Латушко и других белорусов.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», согласно которому белорусов, находящихся за границей, могут осудить без его участия, заочно.

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