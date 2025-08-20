СК обвинил минчанина в рабстве двух пенсионеров - "Усаживал в инвалидные коляски и заставлял попрошайничать"

Опубликовано: 20.08.2025 13:30 , Обновлено: 20.08.2025

Следственный комитет 20 августа озвучил подробности расследования уголовного дела по факту использования рабского труда. В эксплуатации двух пенсионеров, 63 и 69 лет, обвинили 31-летнего минчанина. По версии следователей, мужчина вынуждал их попрошайничать и отнимал все деньги, а за невыполнение ежедневной "нормы" милостыни подвергал жестоким наказаниям.

По информации Генпрокуратуры, пожилые мужчины из Минской и Могилевской областей попали в рабство к минчанину в сентября 2020 года и оставались под влиянием “хозяина”, как его назвали в прокуратуре, до августа 2024 года.

Оба мужчины вели асоциальный образ жизни, не имели постоянного места жительства и средств к существованию. Минчанин же, по версии следствия, предложил им жильё и работу в строительной сфере со стабильным доходом. На деле же, как рассказали в прокуратуре, мужчины фактически попали в рабство.

“Вместо строительных инструментов мужчина вручил им арендованные инвалидные коляски и плакаты с надписями о необходимости оказания помощи. Он заявил, что они будут заниматься попрошайничеством, и подробно разъяснил, где стоять, что говорить прохожим, чтобы вызвать жалость и заработать больше денег. С утра он отвозил их на «работу», и забирал поздно вечером”, - рассказали подробности в ведомстве.

Чтобы “привязать” к себе своих жертв, как утверждают в Генпрокуратуре, минчанин отобрал у них паспорта, всю собранную за день милостыню - забирал себе, а за невыполнение дневной “нормы” - наказывал физически (например, обливал ледяной водой, выставлял их зимой на балкон, избивал), а также оскорбляли оказывал психологическое давление.

“Однажды житель столицы увидел, как один из его «подопечных» курит во время прошения милостыни. За это он отвез его к реке, избил и заставил сидеть в водоеме. В дальнейшем, когда потерпевшие высказывали намерение бросить это занятие, он угрожал расправой, обещая снова отвезти и кинуть в воду”, - описали в ведомстве один из вопиющих эпизодов.

По данным следователей, ежедневно мужчины приносили “хозяину” по 100 рублей, а общий доход от эксплуатации мужчин в ведомстве оценили более чем в 60 тыс. рублей .

Сами потерпевшие до суда не дожили - оба пенсионера уже скончались, как заявили в Генпрокуратуре - от имевшихся у них заболеваний.

Тем не менее, мужчине, которого с санкции прокурора взяли под стражу, предстоит предстать перед судом: в отношении него возбудили уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 181-1. За эксплуатацию пенсионеров мужчине грозит тюремный срок от 3 до 10 лет и штраф.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне в Воронежской области России на территории фермерского хозяйства обнаружили, по предварительным данным, около 100 человек, которых удерживали в трудовом рабстве. Среди нескольких спасённых оказались трое граждан Беларуси. Следственный комитет РФ начал проверку, к ситуации подключилось белорусское посольство.

Трёх белорусов освободили из трудового рабства в России. Что известно?