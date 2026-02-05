СК назвал главные причины смертельных ДТП в Беларуси и самую опасную пору года

📷 Фото

Опубликовано: 05.02.2026 11:17 , Обновлено: 05.02.2026

В Следственном комитете Беларуси (СК) подвели итоги уголовных разбирательств за 2025 год после серьёзных ДТП с тяжелыми последствиями, в том числе, со смертельными исходами. Следователи вывели статистику основных причин таких аварий и назвали самую опасную пору года и самое опасное время суток, когда риск аварий возрастает в разы.

Статистику за 2025 год в СК привели по одной лишь Брестской области. Там за год следователи возбудили 174 уголовных дела о нарушении правил дорожного движения, повлекших тяжелые последствия. Жертвами таких аварий стали 76 человек.

В СК заявили, что провели “детальный разбор каждого случая” и поделились своими выводами о главных рисках на дорогах, выведя общие черты таких аварий и определённые закономерности, которые следователи усмотрели в трагических случаях на дороге.

Выводы следователей оказались довольно предсказуемы: больше всего смертельных аварий происходит в весенне-летний период. Понятное дело, что с приходом тепла на дорогах объективно больше и самих транспортных средств, и пешеходов, которые к тому же ещё и активно пересаживаются на велосипеды и средства персональной мобильности.

То, что кажется таким логичным, подтверждает и статистика СК: наибольшее число смертей пришлось на весенне-летний период, когда интенсивность движения традиционно возрастает. При этом больше половины смертей на дорогах, согласно прошлогодней статистике, происходило за пределами населенных пунктов – на трассах республиканского и районного. В ведомстве это напрямую связывают с тем, что там транспорту разрешено двигаться с большей скоростью.

По данным СК, значительная часть серьёзных ДТП происходила при полной потере контроля над транспортным средством.

“Водители, не справившись с управлением, допускали съезд с проезжей части в кювет с последующим ударом о придорожные деревья, опоры освещения или заборы”, - пояснили в ведомстве, продемонстрировав печальные последствия подобных аварий.

Фото: СК РБ







Фото: СК РБ











Другим важным фактором, который в СК причислили к основным причинам летальных ДТП, является тёмное время суток.Даже в сумерках человека на не освещённой обочине заметить непросто, не говоря уже о случаях наезда на людей в состоянии алкогольного опьянения, лежащих на проезжей части.

“Именно в условиях недостаточной видимости произошла большая часть наездов на пешеходов”, - констатировали в ведомстве.

Именно поэтому пешеходов настоятельно просят в темное время суток надевать световозвращающие элементы на одежду, сумки, детские коляски, а дорогу переходить только в установленных местах и лишь убедившись в безопасности.

Третьим важным фактором риска, по данным СК, в прошлом году стали дикие животные.

Напомним, чуть ранее Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь представила годовой отчёт о погибших и травмированных в результате ДТП животных. Статистика за 2025 год показала, что общее количество таких ДТП существенно возросло, а под колёсами машин гибнут не только шустрые лани, но даже “хозяева” белорусских лесов - зубры и медведи.

Даже с зубрами и медведями. В Беларуси существенно участились ДТП с животными