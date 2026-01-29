Даже с зубрами и медведями. В Беларуси существенно участились ДТП с животными

Опубликовано: 29.01.2026 15:50 , Обновлено: 29.01.2026

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 29 января представила годовой отчёт о погибших и травмированных в результате ДТП животных. Статистика за 2025 год показала, что общее количество таких ДТП существенно возросло, а под колёсами машин гибнут не только шустрые лани, но даже "хозяева" белорусских лесов - зубры и медведи. Посмотрели, в каком месяце риск сбить на дороге дикое животное возрастает в разы и какие регионы в этом плане самые "неблагополучные".

Самые опасные месяцы года и дни недели

Всего за прошлый год было зарегистрировано 4998 случаев ДТП с дикими животными. По сравнению с 2024 годом их число выросло на 32,3% (+1220 случаев), а количество самих животных, погибших или травмированных на дороге, выросло на 32,7% (+1258 особей - до 5100 животных).

При этом в ведомстве отметили настоящую “тенденцию существенного роста” количества таких ДТП в последние годы. Так, в прошлом году прирост в сравнении с 2023 годом) составил всего +12,0%.

Как и в предыдущие годы, вероятность встретить зверя на дороге возрастает во втором (1900 фактов) и четвертом (1277 фактов) кварталах года. Резкий всплеск ДТП, согласно официальной статистике, приходится на май (873 аварий - 17,5% от их общего количества, 891 погибшее животное), но постепенный рост отмечается уже в марте, с приходом весеннего потепления.

Также специалисты вычислили, что чаще всего животные на дорогах гибнут в пятницу (803 погибших животных или 15,7% от их общего количества), понедельник (756, 14,8%), субботу (731, 14,3%) и воскресенье (731, 14,3%), то есть в те дни, когда многие горожане уезжают за город, ездят на дачу или в деревню и, наоборот, возвращаются оттуда в город.

Подавляющее большинство аварий с дикими животными происходит именно на автомобильных дорогах. Вероятность такой малоприятной встречи с лесными обитателями самая высокая на республиканских трассах с индексом «М».

Самые “неблагополучные” регионы

В инспекции озвучили и статистику по каждому региону, назвал и самые “неблагополучные”, с точки зрения ДТП с участием диких животных, районы. Они, по данным инспекторов, не меняют последние четыре года:

в Брестской области это Барановичский (142 погибших животных, +54 особей по сравнению с предыдущим годом), Ивацевичский (76, +12) и Лунинецкий районы (75, +54);

в Витебской области – Оршанский (133, +40), Полоцкий (90, +19) и Витебский (89, -17);

в Гомельской области – Речицкий (116, +34) и Гомельский (109, +23);

в Гродненской области – Гродненский (157, +41) и Лидский (105, +29);

в Минской области – Минский (254, +29), Воложинский (98, +8), Смолевичский (92, +17) и Дзержинский (91, +18);

в Могилевской области – Могилевский (134, +26) и Бобруйский (98 животных, +45).

Больше всего аварий с животными в прошлом году происходило в пределах охотничьих угодий Белорусского обществв охотников и рыболовов (БООР). Это, вероятно, связано с тем, что именно эта организация арендует более 63% всех охотничьих угодий Беларуси.

Самыми “неблагополучными” с точки зрения ДТП охотничьими хозяйствами по итогам 2025 года признаны следующие:

Минское ОХ (146, +24),

Барановичское ОХ (106, +27),

Гомельское ОХ (105, +20),

Оршанское ОХ (86, +25),

Воложинское ОХ (85, +14),

Могилевское ОХ (76, +19),

Лидское ОХ (74, +15),

Смолевичское ОХ (74, +21),

Гродненское ОХ (71, +11),

Речицкое ОХ (70, +23).

Не только лоси с косулями

Что касается видов животных, которые чаще других оказываются под колёсами авто, то печальное лидерство по-прежнему удерживают косули. Их за прошлый год было сбито 3526 особей (+1022 особи, на 40,8% больше , чем в 2024 году). Второе место остаётся за лосями – 1111 особей за прошлый год, что на 8,9% больше предыдущего года (+91 особь).

Существенно выросло в прошлом году и количество ДТП с участием кабана (266 погибших животных или +130 особей/+104,6%) и лани, которая в предыдущие годы довольно редко фигурировала в сводках. А вот за последний год на дорогах погибло уже 19 особей лани. В инспекции связали резкий рост (+12 особей, +171,4%) увеличением численности этого вида и её естественным расселением в угодьях.

А вот количество погибших на дороге благородных оленей осталось на уровне 2024 года – 156 погибших животных (даже на 2 особи меньше, чем в 2024 году).

Увы, попадали в сводки в прошлом году и редкие виды животных:

3 медведя (+1),

2 рыси (-2),

2 зубра из основного генофонда (+1) и 1 зубр из резервного генофонда (-1),

2 тарпановидной лошади (+2),

2 оленя пятнистых (0),

11 бобров (+4).

Напомним, что любая авария на дороге при участии дикого животного по закону приравнивается к дорожно-транспортному происшествию (ДТП). Следовательно, если вы сбили животное, нужно немедленно остановиться, включить “аварийку”, выставить знак аварийной остановки и вызвать ГАИ . В противном случае можно не только схлопотать штраф, но и лишиться водительских прав на два года и даже получить тюремный срок.

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